Highlights Alcaraz-Nadal 6-2 1-6 6-3 | Masters 1000 Madrid 2022 VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilcon glidi6-2 1-6 6-3, partita valevole per i quarti di finale deldi. Il giovane spagnolo riesce nell’impresa di sconfiggere il maiorchino nel loro terzo confronto diretto. Carlitos gioca in maniera impeccabile sia nel primo sia nel terzo set. Nel parziale di mezzo subisce un brutto calo di concentrazione a causa di una caduta e di un gioco spezzettato più volte anche per il malore di uno spettatore. Soprattutto nel set decisivo la sfida è bellissima anche a livello tecnico.lotta su ogni palla nonostante le tre ore giocate contro Goffin e costringe l’avversario agli straordinari per portarsi a casa la posta in palio. Festeggia il giovanissimo iberico con il suo ...

