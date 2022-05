Guerra Russia-Ucraina, tra le strade deserte di Irpin tra palazzi sventrati dai bombardamenti e un’intera fila di villette ridotta in cenere (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sogno di una vita: comprarsi una villetta immersa nel silenzio e nel verde della foresta di conifere, a due passi dal fiume e lontano dal caos della capitale. La cintura a nord di Kiev, sulla sponda sinistra del fiume Dniepr, bella e accogliente come una piccola ‘Svizzera’. Un privilegio che in pochi erano riusciti ad avere nella zona sud-orientale di Irpin, ridente e benestante cittadina piombata nell’incubo dell’invasione russa, le cui mire a inizio campagna militare erano l’irruzione trionfale a Kiev da nord e la presa del potere. Irpin è stato l’ultimo baluardo e ha pagato un prezzo altissimo. L’armata russa ha bombardato queste villette dal cielo riducendole in cenere. I cecchini dell’aria hanno distrutto tutte le case sulla destra e lasciando intatte quelle sul lato opposto della strada. In fiamme anche parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il sogno di una vita: comprarsi una villetta immersa nel silenzio e nel verde della foresta di conifere, a due passi dal fiume e lontano dal caos della capitale. La cintura a nord di Kiev, sulla sponda sinistra del fiume Dniepr, bella e accogliente come una piccola ‘Svizzera’. Un privilegio che in pochi erano riusciti ad avere nella zona sud-orientale di, ridente e benestante cittadina piombata nell’incubo dell’invasione russa, le cui mire a inizio campagna militare erano l’irruzione trionfale a Kiev da nord e la presa del potere.è stato l’ultimo baluardo e ha pagato un prezzo altissimo. L’armata russa ha bombardato questedal cielo riducendole in. I cecchini dell’aria hanno distrutto tutte le case sulla destra e lasciando intatte quelle sul lato opposto della strada. In fiamme anche parte ...

