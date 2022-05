Giornata Mondiale del colore: ad ogni personalità il proprio (Di venerdì 6 maggio 2022) ogni anno il 6 maggio si celebra la Giornata Mondiale del colore, conosciuta nel mondo anche come World Kids Colouring Day. Questa ricorrenza, istituita nel 2008 con il proposito di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, è rivolta, però, a uomini e donne di ogni età. Non tutti i bambini del mondo, infatti, hanno la stessa possibilità di vedere il mondo a colori. Ed anche gli adulti devono imparare a riconoscere l’importanza delle sfumature della diversità e dell’impatto dei colori sulle vite di ciascuno. I colori, infatti, esprimono creatività e personalità, ma sono anche fondamentali per influenzare il nostro umore. A ciascun colore, infatti, sono collegate delle emozioni ed è sempre più diffusa la cromoterapia per curare il benessere della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 maggio 2022)anno il 6 maggio si celebra ladel, conosciuta nel mondo anche come World Kids Colouring Day. Questa ricorrenza, istituita nel 2008 con il proposito di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, è rivolta, però, a uomini e donne dietà. Non tutti i bambini del mondo, infatti, hanno la stessa possibilità di vedere il mondo a colori. Ed anche gli adulti devono imparare a riconoscere l’importanza delle sfumature della diversità e dell’impatto dei colori sulle vite di ciascuno. I colori, infatti, esprimono creatività e, ma sono anche fondamentali per influenzare il nostro umore. A ciascun, infatti, sono collegate delle emozioni ed è sempre più diffusa la cromoterapia per curare il benessere della ...

Advertising

Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - francesca_flati : Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di qu… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - SStef_III : RT @viaggrego: #Giornata #Mondiale della #Libertà di #Stampa: clamoroso, #Italia al 58esimo #Posto. Da quando c’è #Draghi è scesa di 17 #po… - brongosalvatore : RT @Federciclismo: Azzurri protagonisti nella 1^ giornata di Coppa del Mondo a Ostenda, dedicata alle cronometro di handbike e tricicli. Be… -