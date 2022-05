Gazzetta | Mourinho ha restituito ai tifosi della Roma l’entusiasmo dei tempi di Totti e De Rossi

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ieri ladi Joséha vinto contro il Leicester aggiudicandosi la finale di Conference League. Lo ha fatto in uno stadio Olimpico infuocato, che non ha smesso un attimo di incitare la squadra, in un’atmosfera da brividi. Merito dell’allenatore portoghese, che con iha instaurato un rapporto speciale. Ne scrive, sulladello Sport, Andrea Di Caro. Il tecnico haaiun entusiasmo che non si vedeva da quando nellagiocavano De, due idolitifoseria. “Averaiun entusiasmo che si era assopito dopo l’addio die De. In attesa di trofei che a...

Il tecnico della Roma Joséemozionato per il raggiungimento della finale di Conference League dopo l'1 - 0 del ritorno sul LeicesterÈ quanto scrive l'edizione odierna delladello Sport, che spiega come Inzaghi sia ancora ... Bersellini, Trapattoni e. Nulla sarà lasciato al caso, a partire dalla scelta degli undici.José Mourinho è stremato al fischio finale, esce dal campo con le lacrime agli occhi. Famiglia, parola ricorrente per definire il suo gruppo di lavoro che non ha lo lasciato solo nel momento più impor ...L'allenatore della Roma, José Mourinho si gode la qualificazione in finale di Conference League dopo la vittoria per 1-0 contro il Leicester allo Stadio Olimpico: "Mi è uscita una lacrima perché...".