Fiat, ecco come potrebbe essere una nuova Multipla (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) La Fiat Multipla è stata un’auto che ha fatto scuola nel suo genere. Oggi potrebbe tornare in auge con un restyling davvero spettacolare. La Fiat ha prodotto diverse vetture di dubbio gusto, ma nessuna spaccò la critica come la Multipla. Il monovolume fu ideato con una concezione particolare, ovvero predisporre due file di tre posti ciascuna. La moderna Multipla traeva origine dalla vecchia 600 Multipla del 1956. Sei posti, in poco più di tre metri e mezzo di lunghezza, che lasciarono tutti senza parole negli anni ’50. Fiat Logo (Adobe Stock)La nuova Multipla fu esposta nel 1999 al Museum of Modern Art di New York. La vettura non era propriamente un’opera d’arte, ma lanciò uno stile ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 maggio 2022) Laè stata un’auto che ha fatto scuola nel suo genere. Oggitornare in auge con un restyling davvero spettacolare. Laha prodotto diverse vetture di dubbio gusto, ma nessuna spaccò la criticala. Il monovolume fu ideato con una concezione particolare, ovvero predisporre due file di tre posti ciascuna. La modernatraeva origine dalla vecchia 600del 1956. Sei posti, in poco più di tre metri e mezzo di lunghezza, che lasciarono tutti senza parole negli anni ’50.Logo (Adobe Stock)Lafu esposta nel 1999 al Museum of Modern Art di New York. La vettura non era propriamente un’opera d’arte, ma lanciò uno stile ...

