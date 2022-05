F1 GP Miami 2022, Domenicali: “Guardiamo al futuro senza dimenticare il passato” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Essere legati a ciò che è stato è fondamentale, rinnegarlo sarebbe folle. Però diventa riduttivo pensare sempre al passato. Il fatto che adesso i giovani, i nuovi piloti diano stimoli diversi è il segnale che dobbiamo ingaggiare sempre di più persone nuove che sono interessate alla Formula 1 e che in alcune aree del mondo non conoscono il nostro passato. La nostra credibilità passa dal saper presentare bene il nostro presente per dare futuribilità a ciò che facciamo in tutti i campi”. Con queste parole il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Sky direttamente dal GP di Miami 2022. “La F1 deve andare dove è possibile pensare che possa crescere, con nuovi paesi e nuovi circuiti ma nel rispetto di quelli tradizionali. Non c’è ombra di dubbio su ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Essere legati a ciò che è stato è fondamentale, rinnegarlo sarebbe folle. Però diventa riduttivo pensare sempre al. Il fatto che adesso i giovani, i nuovi piloti diano stimoli diversi è il segnale che dobbiamo ingaggiare sempre di più persone nuove che sono interessate alla Formula 1 e che in alcune aree del mondo non conoscono il nostro. La nostra credibilità passa dal saper presentare bene il nostro presente per dare futuribilità a ciò che facciamo in tutti i campi”. Con queste parole il ceo della Formula 1, Stefano, è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Sky direttamente dal GP di. “La F1 deve andare dove è possibile pensare che possa crescere, con nuovi paesi e nuovi circuiti ma nel rispetto di quelli tradizionali. Non c’è ombra di dubbio su ...

Advertising

SkySportF1 : F1, frenare al GP Miami: ecco cosa succederà sulla pista della Florida. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Miami in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - sportface2016 : #Formula1 #MiamiGP 2022, #Domenicali: 'Guardiamo al futuro senza dimenticare il passato' - shxsgone : @edderveddie sebastian vettel no gp de miami 2022 -