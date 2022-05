Decreto Aiuti: ampliato il bonus da 200€ anche ad autonomi e stagionali (Di venerdì 6 maggio 2022) Al Decreto Aiuti deliberato dal governo sono state apportate delle modifiche, tra cui quella che prevede l’ampliamento del bonus da 200€ introdotto per alleviare le difficoltà delle famiglie alle prese con i rincari dei prezzi. Vi raccomandiamo... bonus tv riconfermato anche nel 2022: ecco come fare per ottenerlo Il bonus da 200€ era inizialmente previsto solo per dipendenti, pensionati e disoccupati che avessero un reddito minore di 35mila euro l’anno. Con le nuove disposizioni, il bonus si estende anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, agli autonomi e ai collaboratori domestici, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Aldeliberato dal governo sono state apportate delle modifiche, tra cui quella che prevede l’ampliamento deldaintrodotto per alleviare le difficoltà delle famiglie alle prese con i rincari dei prezzi. Vi raccomandiamo...tv riconfermatonel 2022: ecco come fare per ottenerlo Ildaera inizialmente previsto solo per dipendenti, pensionati e disoccupati che avessero un reddito minore di 35mila euro l’anno. Con le nuove disposizioni, ilsi estendea chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori, aglie ai collaboratori domestici, ...

Advertising

Mov5Stelle : Qual è la logica di un premier che sottoscrive una norma che allunga il superbonus per le villette unifamiliari nel… - GianlucaVasto : Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT c… - carlosibilia : L’inceneritore non c’entra nulla con i fondi contro il caro bollette; la norma andava stralciata dal decreto aiuti… - ilrappresentant : RT @Gitro77: Col decreto Aiuti arriva la stangata sull'Irpef per 4,5 milioni di italiani per risanare il bilancio dei comuni in difficoltà.… - osservando001 : RT @Gitro77: Col decreto Aiuti arriva la stangata sull'Irpef per 4,5 milioni di italiani per risanare il bilancio dei comuni in difficoltà.… -