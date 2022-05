Cuba, forte esplosione in un hotel in restauro a L'Avana: 8 morti e una trentina di feriti (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo il presidente Cubano Miguel Diaz - Canel lo scoppio nell'iconico albergo del centro della capitale è stato provocato da una fuga di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo il presidenteno Miguel Diaz - Canel lo scoppio nell'iconico albergo del centro della capitale è stato provocato da una fuga di ...

