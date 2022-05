Covid oggi Fvg, 763 contagi e 8 morti: bollettino 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 763 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. Nel dettaglio su 3.738 tamponi molecolari sono stati rilevati 196 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,24%; sono inoltre 3.763 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 567 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 160, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (14,68%), seguita dalla 40-49 (14,42%) e dalla 30-39 (14,42%). Nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 763 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 62022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 8. Nel dettaglio su 3.738 tamponi molecolari sono stati rilevati 196 nuovicon una percentuale di positività del 5,24%; sono inoltre 3.763 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 567 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 160, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (14,68%), seguita dalla 40-49 (14,42%) e dalla 30-39 (14,42%). Nella ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: come funzioneranno i nuovi bonus da 200 e 60 euro per quasi tutti; c’è un accordo sul catasto (!);… - Adnkronos : #Covid Cina: secondo le autorità di Shanghai ora 'la situazione è sotto controllo'. - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - hondama2021 : RT @EBurreddu: Per i medici: oggi, date le notizie ufficiali che abbiamo in merito agli eventi avversi dal vaccino anti sars covid, non si… - MCavicchini : RT @EBurreddu: Per i medici: oggi, date le notizie ufficiali che abbiamo in merito agli eventi avversi dal vaccino anti sars covid, non si… -