Covid, in calo l'incidenza settimanale che passa da 699 a 559: Rt sotto l'1

Il Covid è in calo, e l'impatto è meno incisivo: l'incidenza settimanale dei casi di coronavirus in Italia è di 559 ogni 100mila abitanti (dal 29 aprile al 5 maggio 2022) rispetto a 699 della settimana precedente.

