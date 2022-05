Covid, dati settimanali Iss: scende ancora l'incidenza: 559 casi ogni 100mila abitanti (Di venerdì 6 maggio 2022) Come ogni venerdì, oggi i dati del monitoraggio settimanale del Covid diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità. In calo l'incidenza settimanale del Covid sui 100mila abitanti (559, la scorsa ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) Comevenerdì, oggi idel monitoraggio settimanale deldiffusi dall'Istituto Superiore di Sanità. In calo l'settimanale delsui(559, la scorsa ...

Advertising

ladyonorato : A marzo 2022, il 92% dei morti per Covid in UK era completamente “vaccinato”. Dati ufficiali del governo. Ma funzio… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - borghi_claudio : @LorenzoWVilla @eolobrezza Adesso raccolgo i dati desumibili dalle cronache 2020 e 2021 e poi pubblico. Anticipo ch… - ninacs81 : RT @ladyonorato: A marzo 2022, il 92% dei morti per Covid in UK era completamente “vaccinato”. Dati ufficiali del governo. Ma funziona, eh… - massimonastasi : @fattoquotidiano Si parla dello 0.018% contro un virus che ha un tasso di mortalita' media dello 0.6%. -