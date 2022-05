Bonus 200 euro anche sul reddito di cittadinanza: ecco le novità (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Bonus in questione, erogato una tantum, verrà riconosciuto una sola volta sia ai lavorati che ai pensionati con redditi bassi, ed è uno dei pilastri fondamentali e più attesi del Decreto aiuti in lavorazione in queste ore dal Cdm con l’obiettivo di combattere il caro vita dovuto alla crisi energetica. Il Bonus 200 euro: tutte le novità Diciamolo sin da subito: la misura è stata pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per affrontare l’innalzamento dei prezzi in generale registrato negli ultimi tempi e in diversi settori. La manovra si aggiunge anche al taglio previsto per l’anno 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale per i dipendenti del settore pubblico che hanno una retribuzione sotto la medesima soglia, e cioè sempre fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilin questione, erogato una tantum, verrà riconosciuto una sola volta sia ai lavorati che ai pensionati con redditi bassi, ed è uno dei pilastri fondamentali e più attesi del Decreto aiuti in lavorazione in queste ore dal Cdm con l’obiettivo di combattere il caro vita dovuto alla crisi energetica. Il200: tutte leDiciamolo sin da subito: la misura è stata pensata per chi ha unannuo inferiore a 35milacome aiuto per affrontare l’innalzamento dei prezzi in generale registrato negli ultimi tempi e in diversi settori. La manovra si aggiungeal taglio previsto per l’anno 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale per i dipendenti del settore pubblico che hanno una retribuzione sotto la medesima soglia, e cioè sempre fino a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - francescocosta : Oggi su Morning: come funzioneranno i nuovi bonus da 200 e 60 euro per quasi tutti; c’è un accordo sul catasto (!);… - rivamatteoriva : RT @appellolibdem: La cosa peggiore di allargare il bonus di 200 euro a chi percepisce il reddito di cittadinanza non è tanto il bonus in s… - rivamatteoriva : RT @BenedettaFrucci: I 200 euro di bonus previsti dal dl aiuti andranno anche ai percettori di reddito di cittadinanza. Evidentemente i mil… -