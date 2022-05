Arrampicata sportiva, Veddriq e Miroslaw trionfano nello Speed a Seoul. 4° Fossali (Di venerdì 6 maggio 2022) Cala il sipario sulla prima giornata di Coppa del Mondo d’Arrampicata libera in quel di Seoul. La Corea del Sud sorride quest’oggi all’indonesiano Leonardo Veddriq ed alla polacca Aleksandra Miroslaw, a segno nelle finali dello Speed. Iniziamo dal tabellone maschile con la clamorosa falsa partenza da parte di Katibin Kiromal (Indonesia), autore nelle qualificazioni del record del mondo in 5.17. Leonardo Veddriq ha ringraziato il rivale ed ha vinto in scioltezza la finale, mentre il connazionale Adi Mulyono Rahmad respingeva il nostro Lodovico Fossali, quarto nella classifica conclusiva. Quinta piazza per Aripin Zaenal (Indonesia) davanti al padrone di casa Lee Seung Boem, il francese Guillaume Moro e l’austriaco Tobias Plangger Emozioni anche al femminile con ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Cala il sipario sulla prima giornata di Coppa del Mondo d’libera in quel di. La Corea del Sud sorride quest’oggi all’indonesiano Leonardoed alla polacca Aleksandra, a segno nelle finali dello. Iniziamo dal tabellone maschile con la clamorosa falsa partenza da parte di Katibin Kiromal (Indonesia), autore nelle qualificazioni del record del mondo in 5.17. Leonardoha ringraziato il rivale ed ha vinto in scioltezza la finale, mentre il connazionale Adi Mulyono Rahmad respingeva il nostro Lodovico, quarto nella classifica conclusiva. Quinta piazza per Aripin Zaenal (Indonesia) davanti al padrone di casa Lee Seung Boem, il francese Guillaume Moro e l’austriaco Tobias Plangger Emozioni anche al femminile con ...

