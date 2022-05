Al via domani il Gran Carnevale di Maiori: insolita edizione di primavera in una Costiera gremita di turisti (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaiori (Sa) – Saranno tre gigantesche opere modellate lungo il filo conduttore del Viaggio, tema a cui si ispira quest’anno la 48esima edizione, a sfilare in occasione del Gran Carnevale di Maiori che si svolgerà dal 7 al 15 maggio nella cittadina della Costiera Amalfitana. E per l’occasione è prevista anche una importante joint venture con alcuni dei Carnevali Storici d’Italia come Viareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania che domenica saranno in Costiera per miscelarsi con le loro coreografie alle musiche e ai colori della festa maiorese. Due sfilate, due weekend di festa e una serie di eventi predisposti celebreranno da domani questo insolito Carnevale a primavera peraltro in una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Saranno tre gigantesche opere modellate lungo il filo conduttore del Viaggio, tema a cui si ispira quest’anno la 48esima, a sfilare in occasione deldiche si svolgerà dal 7 al 15 maggio nella cittadina dellaAmalfitana. E per l’occasione è prevista anche una importante joint venture con alcuni dei Carnevali Storici d’Italia come Viareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania che domenica saranno inper miscelarsi con le loro coreografie alle musiche e ai colori della festa maiorese. Due sfilate, due weekend di festa e una serie di eventi predisposti celebreranno daquesto insolitoperaltro in una ...

