Verso una moratoria Usa sui test anti-satelliti (Di giovedì 5 maggio 2022) – La vicepresidente Usa Kamala Harris il 18 aprile, ha annunciato l’intenzione del governo americano di applicare una moratoria sui test missilistici antisatellite per contenere i pericoli derivanti dal proliferare di detriti spaziali prodotti da queste esplosioni e in accordo con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (Outer Space Treaty), che afferma che l’utilizzo dello spazio da parte degli Stati deve avere unicamente uno scopo pacifico. L’uso di armi contro oggetti in orbita (indicate spesso con la sigla Asat “anti-satellite”) implica non solo conseguenze politiche e militari tra i paesi coinvolti, ma anche potenziali rischi su tutte le attività spaziali e sulla sicurezza degli astronauti, a causa della grande quantità di rifiuti spaziali che tale attività produce. E, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) – La vicepresidente Usa Kamala Harris il 18 aprile, ha annunciato l’intenzione del governo americano di applicare unasuimissilisticisatellite per contenere i pericoli derivdal proliferare di detriti spaziali prodotti da queste esplosioni e in accordo con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (Outer Space Treaty), che afferma che l’utilizzo dello spazio da parte degli Stati deve avere unicamente uno scopo pacifico. L’uso di armi contro oggetti in orbita (indicate spesso con la sigla Asat “-satellite”) implica non solo conseguenze politiche e militari tra i paesi coinvolti, ma anche potenziali rischi su tutte le attività spaziali e sulla sicurezza degli astronauti, a causa della grande qutà di rifiuti spaziali che tale attività produce. E, ...

Advertising

AstroSamantha : Ci credete che è passata una settimana dal nostro lancio verso la @Space_Station? Sono successe così tante cose ma… - ignaziocorrao : Un parlamento che impedisce la protezione di aree marine è in completa contraddizione con ogni ambizione verso una… - CB_Ignoranza : Era il 2018 e l'agente di Yaya Touré lanciava verso Guardiola una maledizione che continua ad avverarsi. Da quel gi… - ElenaEttenzi : RT @MT_Meli_: Segnalo mentre Draghi e PD ci conducono verso il lockdown energetico, nel nome di una presunta lotta per la libertà di qualcu… - lorenzmariapia : RT @IlariaBifarini: Zuckerberg ricevuto a Palazzo Chigi da Draghi e Colao per parlare di Metaverso e investimenti. Si accelera verso la IV… -