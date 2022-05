Veronica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l’addio di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole, che sotto i riflettori hanno trovato l’amore e sono uscite mano nella mano con Samuele e Ciprian, ora a Uomini e Donne sta per arrivare una nuova tronista, che siederà al fianco di Luca Salatino e Matteo Ranieri. Si chiama Veronica, si è già presentata e il video è stato pubblicato e diffuso sui canali social della trasmissione: ma chi è la ragazza? E cosa cerca? Dall’infanzia agli studi La nuova tronista si chiama Veronica Rimondi e vive a Ferrara. Ha 26 anni, si è laureata durante il periodo del Covid e ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Dal 2017 vive da sola, in una casa che è però di proprietà del papà. Stando al video di presentazione, ha raccontato che a primo impatto, quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l’addio di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole, che sotto i riflettori hanno trovato l’amore e sono uscite mano nella mano con Samuele e Ciprian, ora asta per arrivare una, che siederà al fianco di Luca Salatino e Matteo Ranieri. Si chiama, si è già presentata e il video è stato pubblicato e diffuso sui canali social della trasmissione: ma chi è la ragazza? E cosa cerca? Dall’infanzia agli studi Lasi chiamaRimondi e vive a Ferrara. Ha 26 anni, si è laureata durante il periodo del Covid e ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Dal 2017 vive da sola, in una casa che è però di proprietà del papà. Stando al video di presentazione, ha raccontato che a primo impatto, quando ...

Advertising

SilvioG92 : Posso dire una cosa brutta? Meriterebbe di rimanere sola Veronica..antipatica,viziata ed egoriferita ..scendesse da… - maryadefilippi : I corteggiatori di Veronica fanno gara a chi ce l’ha più lungo ?????? #uominiedonne - Dorian221190 : RT @traimieisilenzi: Tra Veronica e i suoi corteggiatori non so chi sia più antipatico #uominiedonne - emmaiismysun : L'atteggiamento di veronica insopportabile si crede chissà chi ma scendi dal piedistallo tesoro #uominiedonne - traimieisilenzi : Tra Veronica e i suoi corteggiatori non so chi sia più antipatico #uominiedonne -