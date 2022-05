Un posto al sole, anticipazioni 5 maggio: una sorpresa inaspettata (Di giovedì 5 maggio 2022) Alberto e Clara torneranno sotto i riflettori di Un posto al sole, come preannunciano le anticipazioni di oggi, giovedì 5 maggio. La giovane Curcio, dopo la recente rottura con Patrizio, ha lasciato Palazzo Palladini e si è trasferita a casa della sua migliore amica Marika, in compagnia del piccolo Federico. La sua scelta non è stata condivisa da Palladini che avrebbe preferito far crescere il figlioletto in un quartiere migliore, soprattutto alla luce del suo nuovo lavoro presso lo studio legale di Niko. Tuttavia, la Curcio è andata avanti per la propria strada, decisa a creare da sola il proprio futuro e a provvedere ai bisogni del bambino. Clara, in particolare, ha anche iniziato a lavorare come domestica in casa di alcune signore della zona e anche stavolta Alberto ha espresso alla ragazza le proprie riserve. I ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 maggio 2022) Alberto e Clara torneranno sotto i riflettori di Unal, come preannunciano ledi oggi, giovedì 5. La giovane Curcio, dopo la recente rottura con Patrizio, ha lasciato Palazzo Palladini e si è trasferita a casa della sua migliore amica Marika, in compagnia del piccolo Federico. La sua scelta non è stata condivisa da Palladini che avrebbe preferito far crescere il figlioletto in un quartiere migliore, soprattutto alla luce del suo nuovo lavoro presso lo studio legale di Niko. Tuttavia, la Curcio è andata avanti per la propria strada, decisa a creare da sola il proprio futuro e a provvedere ai bisogni del bambino. Clara, in particolare, ha anche iniziato a lavorare come domestica in casa di alcune signore della zona e anche stavolta Alberto ha espresso alla ragazza le proprie riserve. I ...

Advertising

borghi_claudio : @remodalfonso @GuidoDeMartini @pbecchi Ma BENISSIMO! Io torno ad andare per mostre e a prendere il sole mentre legg… - UnTemaAlGiorno : RT @5e5curioso1965: #seStaiCercando un posto al sole o, come me, soltanto di poter tirare fuori la bici per un giro... ecco oggi non è gior… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online… - Balu875651831 : RT @canzanapoli: @spighissimo Se negli ultimi vent anni la nostra classe dirigente avesse sviluppato programmi per le energie rinnovabili a… - 5e5curioso1965 : #seStaiCercando un posto al sole o, come me, soltanto di poter tirare fuori la bici per un giro... ecco oggi non è… -