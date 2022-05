“Tutto falso”. Anna Tatangelo e Livio Cori, la clamorosa smentita del rapper cambia ogni cosa (Di giovedì 5 maggio 2022) Pochi giorni dopo l’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori ecco che arrivano nuove dichiarazioni sui motivi. A farle è proprio il rapper campano 32enne. Subito dopo la fine a fornire le prime indiscrezioni era stato il settimanale Chi. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Livio Cori abbia tradito Anna Tatangelo. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne era certo. Una volta che lei aveva scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore. Ma non era stata la sola versione. C’era stata anche quella data dal settimanale Oggi. “Livio Cori sostiene che ‘il nome della Tatangelo è pesante’. Lo fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Pochi giorni dopo l’addio traecco che arrivano nuove dichiarazioni sui motivi. A farle è proprio ilcampano 32enne. Subito dopo la fine a fornire le prime indiscrezioni era stato il settimanale Chi. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare cheabbia tradito. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne era certo. Una volta che lei aveva scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore. Ma non era stata la sola versione. C’era stata anche quella data dal settimanale Oggi. “sostiene che ‘il nome dellaè pesante’. Lo fa ...

