Advertising

SandroGenovesio : RT @classcnbc: +++#Turchia, ad aprile l'inflazione sfiora il 70% (a marzo era al 61%). Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registr… - 80nostalgia_ : RT @classcnbc: +++#Turchia, ad aprile l'inflazione sfiora il 70% (a marzo era al 61%). Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registr… - classcnbc : +++#Turchia, ad aprile l'inflazione sfiora il 70% (a marzo era al 61%). Su base mensile, i prezzi al consumo hann… - oggieridomani : L'inflazione annuale in Turchia ha raggiunto il 69,97% ad aprile, secondo l'Istituto di statistica turco/infotass - SanseuxTur : RT @en__abyme: ll 24 aprile si ricorda il genocidio armeno. Tra il 1915 e il 1917 morirono un milione e mezzo di armeni, ma ancora oggi il… -

Agenzia askanews

L'inflazione insfiora il 70%. Secondo l'istituto di statistica turco, adi prezzi al consumo hanno registrato un balzo del 7,25% rispetto al mese precedente e nel confronto su base annua la crescita ...Ha deluso l'indice PMI non manifatturiero elaborato da Caixin, insceso sui minimi degli ... a cominciare dalla. Una situazione piuttosto intricata. Da cui, però, l'Unione dovrà comunque ... Turchia, ad aprile l'inflazione balza al 70% Roma, 5 mag. (askanews) - L'inflazione in Turchia sfiora il 70%. Secondo l'istituto di statistica turco, ad aprile i prezzi al consumo hanno registrato un balzo del 7,25% rispetto al mese ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Inflazione al 69,97% su base annua ad aprile in Turchia. Il nuovo rialzo e' stato certificato dall'istituto di statistica. A marzo l'indice dei prezzi a ...