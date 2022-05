Soccavo | spara 3 colpi di pistola in aria per intimidire l’ex cognato | denunciato un 22enne

Advertising

cronachecampane : Napoli, spara contro il negozio dell'ex cognato: denunciato #Napoli #soccavo -

... si reca a cena a casa di amici nei pressi di Rione Traiano, situato nel quartiere, che ... Reydei colpi nel vuoto. Due di questi rimbalzano non si sa dove e raggiungono il piccolo Fabio, ...... si reca a cena a casa di amici nei pressi di Rione Traiano, situato nel quartiere, che ... Reydei colpi nel vuoto. Due di questi rimbalzano non si sa dove e raggiungono il piccolo Fabio, ... SOCCAVO: Spara 3 colpi di pistola per intimidire l'ex cognato che aveva litigato con la sorella. 22enne denunciato dai carabinieri NAPOLI SOCCAVO – I carabinieri del nucleo operativo di bagnoli ... La persona a cui era indirizzata questa minaccia sotto forma di spari ha chiamato il 112 e raccontato tutto. I militari non ci hanno ...Napoli. Spara 3 colpi di pistola per intimidire l’ex cognato che aveva litigato con la sorella. 22enne denunciato dai Carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di ...