Sanpellegrino | nel 2021 fatturato a 878 mln | tornato a livelli pre covid

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Performanceestremamente positive per, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, che è tornata ai valori pre-pandemia. Con quasi 3,5 miliardi di bottiglie prodotte e undi 878 milioni di euro, il Gruppo ha chiuso il bilanciocon un incremento del giro d'affari rispetto all'anno precedente. I risultati conseguiti nelsono sostanzialmente tornati aidell'esercizio 2019. La fotografia che emerge dal bilanciodelinea una crescita dell'export che rappresenta il 65% delcomplessivo dell'azienda. Nelil giro d'affari disui mercati internazionali ha registrato, infatti, un ...

Adnkronos

