Samantha Migliore morta per un’iniezione al seno, il marito: «Non avrò l’affidamento dei figli, tornerò in Germania» (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore, ha raccontato quello che è successo subito dopo la morte della donna che aveva sposato un mese fa e che il 21 aprile è morta nella sua casa di Maranello, a Modena, dopo alcune iniezioni al seno fatte da una finta estetista. Migliore aveva cinque figli (nati da una precedente relazione). Bevilacqua aveva fatto sapere di essere pronto a prendersi cura di loro, tutti minori, dai 5 ai 17 anni. Ma, stando alle sue parole, non potrà avere l’affido dei ragazzi. Così ha deciso di tornare in Germania dove ha vissuto per 14 anni prima di trasferirsi a Modena, per amore. «I servizi sociali di Maranello mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini – ha raccontato a Storie Italiane (Rai1) – ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Bevilacqua,di, ha raccontato quello che è successo subito dopo la morte della donna che aveva sposato un mese fa e che il 21 aprile ènella sua casa di Maranello, a Modena, dopo alcune iniezioni alfatte da una finta estetista.aveva cinque(nati da una precedente relazione). Bevilacqua aveva fatto sapere di essere pronto a prendersi cura di loro, tutti minori, dai 5 ai 17 anni. Ma, stando alle sue parole, non potrà avere l’affido dei ragazzi. Così ha deciso di tornare indove ha vissuto per 14 anni prima di trasferirsi a Modena, per amore. «I servizi sociali di Maranello mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini – ha raccontato a Storie Italiane (Rai1) – ...

