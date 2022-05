Roma, turista cade e danneggia una tela del 1610 di Guido Reni in mostra alla Galleria Borghese (Di giovedì 5 maggio 2022) Incidente “tagliente” a Galleria Borghese a Roma durante la mostra Il sacro e la natura, dedicata al pittore bolognese Guido Reni. Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, una turista è caduta dinanzi all’opera San Francesco riceve le stimmate. Nel perdere l’equilibrio, la donna ha accidentalmente danneggiato la tela causando un taglio di circa 4 centimetri. Non è ancora ben chiaro il motivo della caduta della turista. C’è chi sostiene che la signora abbia avuto un mancamento e, nel tentativo di non capitombolare a terra, abbia tentato di aggrapparsi alle transenne che separano i visitatori dalle opere in mostra, salvo non riuscire a non urtare il quadro. Altri ancora sostengono che il danno all’opera sia ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Incidente “tagliente” adurante laIl sacro e la natura, dedicata al pittore bolognese. Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, unaè caduta dinanzi all’opera San Francesco riceve le stimmate. Nel perdere l’equilibrio, la donna ha accidentalmenteto lacausando un taglio di circa 4 centimetri. Non è ancora ben chiaro il motivo della caduta della. C’è chi sostiene che la signora abbia avuto un mancamento e, nel tentativo di non capitombolare a terra, abbia tentato di aggrapparsi alle transenne che separano i visitatori dalle opere in, salvo non riuscire a non urtare il quadro. Altri ancora sostengono che il danno all’opera sia ...

