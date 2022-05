Quale è il fil rouge che unisce La Tosca e Titina La Magnifica? Due Prime e due primedonne al Teatro San Carlo di Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Duee duedonne, in mezzo un secolo di distanza. Una visse nell’Ottocento, l’altra nel secolo breve del Novecento. Ma Entrambe vissero d’arte e vissero d’amore, come recita la bellissima aria del secondo atto in scena alSandi. Un po’ avaro di arie (che poi sarebbero i tormentoni musicali dei melomani) è stato Giacomo Puccini, solo 3 arie, una per ogni atto ma riconoscibilissime. Con la Bohème è stato molto più generoso, ma quel “lucevan le stelle…io muoio disperato” gli esce dal petto e Jonas Kaufmann concede il bis. Regia di Edoardo De Angelis, esponente della Nouvelle Vague di registi e sceneggiatori made in Naples, scenografie imponenti di Mimmo Paladino, artista/totem della Transavanguardia, illuminate ad effetto da Cesare Accetta, light designer di formazione ...