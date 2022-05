Pensioni 2022, lo strumento dell’Inps per avere un aumento dell’assegno pensionistico: i dettagli da conoscere (Di giovedì 5 maggio 2022) Il supplemento di pensione è uno strumento che può interessare moltissimi pensionati e permette di aumentare l’importo del proprio assegno mensile. Ecco come funziona, chi sono i pensionati che lo possono richiedere e dopo quanto tempo si può fare domanda per ottenerlo. aumento dell’assegno Pensionistico, che cos’è il supplemento di pensione e chi lo può richiedere Il supplemento di pensione è una prestazione erogata dall’Inps e consiste in un aumento dell’importo della pensione ordinaria. Possono richiederlo i titolari di pensione principale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità che continuano a lavorare, versando quindi i relativi contributi per le proprie prestazioni lavorative. In particolare, per poterlo richiedere occorre essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Il supplemento di pensione è unoche può interessare moltissimi pensionati e permette di aumentare l’importo del proprio assegno mensile. Ecco come funziona, chi sono i pensionati che lo possono richiedere e dopo quanto tempo si può fare domanda per ottenerlo.stico, che cos’è il supplemento di pensione e chi lo può richiedere Il supplemento di pensione è una prestazione erogata dall’Inps e consiste in undell’importo della pensione ordinaria. Possono richiederlo i titolari di pensione principale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità che continuano a lavorare, versando quindi i relativi contributi per le proprie prestazioni lavorative. In particolare, per poterlo richiedere occorre essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ...

