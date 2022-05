Mentana: 'Mai dato spazio a No Vax o cospirazionisti'. Ma a Matrix ospitò due negazionisti della strage dell'11 settembre (Di giovedì 5 maggio 2022) Mai ospitato cospirazionisti, No Vax, o negazionisti. E mai dato spazio anche a chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. È questo il sunto di uno status Fb scritto da Enrico Mentana in ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Mai ospitato, No Vax, o. E maianche a chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. È questo il sunto di uno status Fb scritto da Enricoin ...

