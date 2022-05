Manuel e Lulù, la stoccata del padre Franco Bortuzzo: 'I genitori ci vedono molto lungo' (Di giovedì 5 maggio 2022) La fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a tenere banco tra le pagine di gossip. Dopo che l'ex vippone ha scelto di affidare a un messaggio di agenzia la rottura del ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) La fine della storia traSelassié continua a tenere banco tra le pagine di gossip. Dopo che l'ex vippone ha scelto di affidare a un messaggio di agenzia la rottura del ...

Advertising

quercioni : @giuggiola900 Ma chi ha mai augurato la morte a lui e alla famiglia?io non ho letto niente di tutto ciò ? Il padre… - StraNotizie : Franco Bortuzzo torna a parlare di Manuel e Lulù e lancia frecciatine - annacrisante2 : RT @Mi_rel_la: Perché rovinare tutto questo,? Ma è mai possibile che solo noi ci siamo accorti che Manuel con Lulù era felice ? Non merita… - Mi_rel_la : Perché rovinare tutto questo,? Ma è mai possibile che solo noi ci siamo accorti che Manuel con Lulù era felice ? N… - DanielaUlgheri : @giuggiola900 @Incroyablesss Ora lo vogliamo vedere...x me la più grande sfortuna di Manuel hanno nome e cognome e… -