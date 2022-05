L’isola dei famosi 2022: nuovi ingressi e cambiamenti in corsa (Di giovedì 5 maggio 2022) Da venerdì 6 Maggio nuovi naufraghi sbarcheranno a L’isola Dei famosi. Ma c’è di più Tre i nuovi concorrenti che da domani, Venerdì 7 Maggio, approderanno a L’isola Dei famosi 2022. Si tratta di Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ingresso della De Vitis possa slittare alla puntata prevista per lunedì 10 Maggio che, per altro, sarebbe l’unica programmazione prevista nella settimana che verrà. La produzione ha infatti informato che proprio dal prossimo lunedì e sino alla finalissima del 27 giugno, il programma non andrà più in onda due volte a settimana, bensì una. Intanto, nessuno dei concorrenti ancora i gara si aspetta l’ingresso di Maria Laura e Fabrizia, ormai pronte a scombinare i piani dei ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Da venerdì 6 Maggionaufraghi sbarcheranno aDei. Ma c’è di più Tre iconcorrenti che da domani, Venerdì 7 Maggio, approderanno aDei. Si tratta di Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ingresso della De Vitis possa slittare alla puntata prevista per lunedì 10 Maggio che, per altro, sarebbe l’unica programmazione prevista nella settimana che verrà. La produzione ha infatti informato che proprio dal prossimo lunedì e sino alla finalissima del 27 giugno, il programma non andrà più in onda due volte a settimana, bensì una. Intanto, nessuno dei concorrenti ancora i gara si aspetta l’ingresso di Maria Laura e Fabrizia, ormai pronte a scombinare i piani dei ...

