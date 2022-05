L’intelligence Usa ha aiutato gli ucraini a eliminare i generali russi (Di giovedì 5 maggio 2022) . La notizia è stata confermata da un articolo del New York Times Secondo un articolo comparso sul New York Times, L’intelligence Usa ha lavorato attivamente per aiutare gli ucraini a eliminare i generali russi. Secondo l’articolo, riportato in parte dal Corriere della Sera, i punti di intervento su cui avrebbe agito L’intelligence Usa sono tre in particolare: Scoperta di mosse di alti ufficiali e delle truppe; Localizzazione dei centri di comando; lavoro di intercettazione dei contatti radio nemici. Leggi anche: LA russiA SIMULA LANCI NUCLEARI. SI TRATTA DI UN AVVERTIMENTO? Tuttavia, gli americani hanno smentito quanto emerso, affermando che nel delicato quadro del conflitto in Ucraina anche altri paesi sono coinvolti nella resistenza. Tra questi vengono citati i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022) . La notizia è stata confermata da un articolo del New York Times Secondo un articolo comparso sul New York Times,Usa ha lavorato attivamente per aiutare gli. Secondo l’articolo, riportato in parte dal Corriere della Sera, i punti di intervento su cui avrebbe agitoUsa sono tre in particolare: Scoperta di mosse di alti ufficiali e delle truppe; Localizzazione dei centri di comando; lavoro di intercettazione dei contatti radio nemici. Leggi anche: LAA SIMULA LANCI NUCLEARI. SI TRATTA DI UN AVVERTIMENTO? Tuttavia, gli americani hanno smentito quanto emerso, affermando che nel delicato quadro del conflitto in Ucraina anche altri paesi sono coinvolti nella resistenza. Tra questi vengono citati i ...

