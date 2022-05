L'arte come militanza, da Ambrogio Lorenzetti ai giorni nostri (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci sono artiste e artisti che “si interrogano sulle emergenze del nostro tempo. Aprono piste sulla superficie della cronaca. Si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari. Per immaginare un altro presente”. Artivisti, li chiama Vincenzo Trione nel suo libro nel libro “Artivismo. arte, politica, impegno” (Einaudi, pag. 220). Da questo saggio prende il titolo del mio blog che vuol dar conto dell'arte come forma di militanza. Del resto, nei tempi oscuri che stiamo vivendo l'arte non può che essere politica e qui troveranno spazio le artiste e gli artisti con le loro opere mandano un messaggio, costringono a guardare la realtà con occhi diversi, oppure te la sbattono in faccia in tutta la sua brutalità, violenza, orrore. Mi interessa chi mischia i piani della percezione per svelare qualcosa che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci sono artiste e artisti che “si interrogano sulle emergenze del nostro tempo. Aprono piste sulla superficie della cronaca. Si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari. Per immaginare un altro presente”. Artivisti, li chiama Vincenzo Trione nel suo libro nel libro “Artivismo., politica, impegno” (Einaudi, pag. 220). Da questo saggio prende il titolo del mio blog che vuol dar conto dell'forma di. Del resto, nei tempi oscuri che stiamo vivendo l'non può che essere politica e qui troveranno spazio le artiste e gli artisti con le loro opere mandano un messaggio, costringono a guardare la realtà con occhi diversi, oppure te la sbattono in faccia in tutta la sua brutalità, violenza, orrore. Mi interessa chi mischia i piani della percezione per svelare qualcosa che è ...

