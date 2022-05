Kim Cattrall e il no a Sex and the City per colpa di una foto non richiesta di un pene (Di giovedì 5 maggio 2022) Finalmente parla lei. Dopo mesi (anni) di altre voci, oggi sentiamo quella di Kim Cattrall. Che racconta la sua versione dei fatti su cosa è successo davvero e cosa pensa lei di Sex and the City e il suo sequel And just like that. In tanti, finora, hanno parlato di lei. O per lei. Adesso, però, è arrivato il momento di sentire la sua voce. Dopo mesi (anni?) in cui si è discusso e ridiscusso il ruolo di Kim Cattrall nel terzo si film di Sex and the City e nel sequel della serie tv, And just like that, ora parla lei. L’attrice ha raccontato l’intera la storia dal suo punto di vista a Variety. Rivelando il dettaglio che le ha fatto dire no a tutto: la foto non richiesta di un pene maschile. Il no di Kim Cattrall: potente e liberatorio «Mi ha spezzato il ... Leggi su amica (Di giovedì 5 maggio 2022) Finalmente parla lei. Dopo mesi (anni) di altre voci, oggi sentiamo quella di Kim. Che racconta la sua versione dei fatti su cosa è successo davvero e cosa pensa lei di Sex and thee il suo sequel And just like that. In tanti, finora, hanno parlato di lei. O per lei. Adesso, però, è arrivato il momento di sentire la sua voce. Dopo mesi (anni?) in cui si è discusso e ridiscusso il ruolo di Kimnel terzo si film di Sex and thee nel sequel della serie tv, And just like that, ora parla lei. L’attrice ha raccontato l’intera la storia dal suo punto di vista a Variety. Rivelando il dettaglio che le ha fatto dire no a tutto: lanondi unmaschile. Il no di Kim: potente e liberatorio «Mi ha spezzato il ...

