Juventus, dramma Alex Sandro: la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire (Di giovedì 5 maggio 2022) Sembra essere deciso il futuro di Alex Sandro e la notizia sul terzino della Juventus non ha fatto molto piacere ai tifosi bianconeri. Una stagione difficile, forse la più complicata di Alex Sandro da quando è alla Juventus; quest’anno si è visto come abbia faticato più del dovuto a mostrate le proprie qualità e il rischio è quello che venga ricordato solamente per l’errore commesso, nella finale di Supercoppa, contro l’Inter. Anche la situazione contrattuale è piuttosto complessa non tanto per la durata (scadenza nel 2023) ma per uno stipendio decisamente importante. Il futuro del brasiliano sembra essere deciso. LaPresseUn giocatore che, in questa stagione, non è riuscito a dare il giusto contributo a livello di bonus ma è stato messo più volte in difficoltà in fase ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) Sembra essere deciso il futuro die lasul terzino dellanon ha fatto molto piacere ai tifosi bianconeri. Una stagione difficile, forse la più complicata dida quando è alla; quest’anno si è visto come abbia faticato più del dovuto a mostrate le proprie qualità e il rischio è quello che venga ricordato solamente per l’errore commesso, nella finale di Supercoppa, contro l’Inter. Anche la situazione contrattuale è piuttosto complessa non tanto per la durata (scadenza nel 2023) ma per uno stipendio decisamente importante. Il futuro del brasiliano sembra essere deciso. LaPresseUn giocatore che, in questa stagione, non è riuscito a dare il giusto contributo a livello di bonus ma è stato messo più volte in difficoltà in fase ...

