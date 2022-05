In arrivo 4 giorni di piogge e temporali (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Sono attesi 4 giorni di maltempo e instabilità diffusa con frequenti acquazzoni, prima concentrati soprattutto al centronord poi in estensione anche al sud. Previsti anche venti sulle isole maggiori per l'arrivo di un vortice dall'Algeria. E dal Nord Africa arriverà anche sabbia del deserto e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall'Olanda, provocherà piogge diffuse su gran parte dello Stivale. Secondo il sito 'iLMeteo.it', in particolare le prossime ore vedranno un peggioramento dalla Sardegna verso il nord-ovest e il centro Italia. Domani poi le precipitazioni più intense si fermeranno su Emilia Romagna, basso Piemonte e centro e si sposteranno verso le regioni meridionali: vento forte soprattutto tra Sicilia e Calabria. Il weekend della festa della Mamma vedrà un miglioramento ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Sono attesi 4di maltempo e instabilità diffusa con frequenti acquazzoni, prima concentrati soprattutto al centronord poi in estensione anche al sud. Previsti anche venti sulle isole maggiori per l'di un vortice dall'Algeria. E dal Nord Africa arriverà anche sabbia del deserto e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall'Olanda, provocheràdiffuse su gran parte dello Stivale. Secondo il sito 'iLMeteo.it', in particolare le prossime ore vedranno un peggioramento dalla Sardegna verso il nord-ovest e il centro Italia. Domani poi le precipitazioni più intense si fermeranno su Emilia Romagna, basso Piemonte e centro e si sposteranno verso le regioni meridionali: vento forte soprattutto tra Sicilia e Calabria. Il weekend della festa della Mamma vedrà un miglioramento ...

