Il voto a Londra è un referendum per Boris Johnson? (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel Regno Unito nessun voto è solamente locale, specie se si tratta di elezioni amministrative in cui la formazione di governo, il Partito Conservatore, che potrebbe perdere 550 seggi secondo alcuni sondaggi pre voto che vedono la formazione di Boris Johnson in affanno rispetto al Partito Laburista. Nella corsa che vedrà il rinnovo di 4.350 consiglieri in InsideOver.

claudiazantedes : RT @DanieleMeloni80: #Johnson al voto in centro a #Londra: nella capitale i risultati dei 32 borough si sapranno nella notte. Domani a ora… - DanieleMeloni80 : #Johnson al voto in centro a #Londra: nella capitale i risultati dei 32 borough si sapranno nella notte. Domani a o… - erny65491857 : Irlanda del Nord al voto. In gioco il commercio marittimo e l’indipendenza da Londra - ZenatiDavide : Irlanda del Nord al voto. In gioco il commercio marittimo e l’indipendenza da Londra: L’Irlanda del Nord e’ chiamat… - fisco24_info : Gb al voto nelle elezioni locali, test delicato per Johnson: Premier alle urne con il cagnolino per circoscrizional… -