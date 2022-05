Il presidente della Reggina arrestato per autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Reggina Luca Gallo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma per i reati di autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva. Le perquisizioni della Guardia di Finanza sono ancora in corso. Si stima di sequestri per equivalente di beni per un totale di oltre 11mila euro oltre che delle quote sociali di 17 società, disposti col fine di evitare la reiterazione dei reati. Gallo è attualmente agli arresti domiciliari. «Gli odierni provvedimenti – spiega la Gdf – traggono origine da indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Roma alla Guardia di Finanza e da attività svolte in sinergia con l’Ispettorato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) IlLuca Gallo è statodalla Guardia di Finanza in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma per i reati di. Le perquisizioniGuardia di Finanza sono ancora in corso. Si stima di sequestri per equivalente di beni per un totale di oltre 11mila euro oltre che delle quote sociali di 17 società, disposti col fine di evitare la reiterazione dei reati. Gallo è attualmente agli arresti domiciliari. «Gli odierni provvedimenti – spiega la Gdf – traggono origine da indagini delegate dalla ProcuraRepubblica di Roma alla Guardia di Finanza e da attività svolte in sinergia con l’Ispettorato ...

