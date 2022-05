Guerra in Ucraina, segnali di riavvicinamento tra Zelensky e la Germania: “Colloqui distensivi”. Scholz e Steinmeier invitati a Kiev (Di giovedì 5 maggio 2022) L’obiettivo è quello di tornare a rapporti cordiali tra il governo ucraino di Volodymyr Zelensky e uno dei principali Paesi che compongono l’Unione europea, la Germania, dopo lo scambio di accuse seguito alla cancellazione da parte di Kiev della visita del presidente Frank-Walter Steinmeier nella capitale Ucraina. A renderlo noto è lo stesso ufficio presidenziale, secondo cui nel corso del Colloquio sono state chiarite le incomprensioni nate nelle scorse settimane. Tanto che, fanno sapere da Berlino, Zelensky ha invitato a Kiev il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Una soluzione delle diatribe che si sono protratte fino alle ore precedenti il chiarimento. Il 3 maggio, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) L’obiettivo è quello di tornare a rapporti cordiali tra il governo ucraino di Volodymyre uno dei principali Paesi che compongono l’Unione europea, la, dopo lo scambio di accuse seguito alla cancellazione da parte didella visita del presidente Frank-Walternella capitale. A renderlo noto è lo stesso ufficio presidenziale, secondo cui nel corso delo sono state chiarite le incomprensioni nate nelle scorse settimane. Tanto che, fanno sapere da Berlino,ha invitato ail cancelliere tedesco Olafe il presidente tedesco Frank-Walter. Una soluzione delle diatribe che si sono protratte fino alle ore precedenti il chiarimento. Il 3 maggio, il ...

