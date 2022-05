“Gli scacchi, la vita e l’animo umano” di Massimo Adinolfi (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un evento di grande rilievo ed interesse che riunisce personalità di grande spessore, con un forte legame con il nostro Comune e che sicuramente arricchirà il nostro sapere e stimolerà la nostra curiosità, perché gli scacchi, attraverso le lucide lenti della filosofia, ci permettono di capire qualcosa in più del mondo-ha affermato la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara nell’annunciare l’importante ed atteso evento culturale. “Problemi Magnifici” edizione Mondadori è il titolo dell’ultimo saggio del professore Massimo Adinolfi, editorialista, scrittore e professore di filosofia all’Università Federico II di Napoli. Un viaggio appassionante che, a partire dall’incredibile successo della serie tv “La regina degli scacchi”, intreccia il nobile gioco alle più intense questioni filosofiche che interessano ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un evento di grande rilievo ed interesse che riunisce personalità di grande spessore, con un forte legame con il nostro Comune e che sicuramente arricchirà il nostro sapere e stimolerà la nostra curiosità, perché gli, attraverso le lucide lenti della filosofia, ci permettono di capire qualcosa in più del mondo-ha affermato la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara nell’annunciare l’importante ed atteso evento culturale. “Problemi Magnifici” edizione Mondadori è il titolo dell’ultimo saggio del professore, editorialista, scrittore e professore di filosofia all’Università Federico II di Napoli. Un viaggio appassionante che, a partire dall’incredibile successo della serie tv “La regina degli”, intreccia il nobile gioco alle più intense questioni filosofiche che interessano ...

