Giro d’Italia 2022, Lorenzo Fortunato: “Le tappe di montagna mi si addicono, Joao Almeida il mio favorito” (Di giovedì 5 maggio 2022) Si dia inizio alle danze. Domani, dalle strade di Budapest (Ungheria), comincerà l’edizione n.105 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa avrà il proprio principio sulle strade magiare, in particolare nelle prime tre tappe, poi si sbarcherà in Sicilia per la quarta frazione. 21 stage in cui le montagne non mancheranno e, come al solito, l’ultima settimana farà la differenza. In casa Italia le ambizioni di vittoria finale sono decisamente poche, salvo inaspettati colpi di coda. Più pensabile qualche successo di tappa, anche di prestigio. E’ il caso del ciclista della EOLO-Kometa, Lorenzo Fortunato, che l’anno passato si era messo in luce nel Giro. Giunto 16° nella classifica generale, Fortunato si era distinto nella 14ma stage, ovvero la Cittadella-Monte Zoncolan, che fu in ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Si dia inizio alle danze. Domani, dalle strade di Budapest (Ungheria), comincerà l’edizione n.105 del. La Corsa Rosa avrà il proprio principio sulle strade magiare, in particolare nelle prime tre, poi si sbarcherà in Sicilia per la quarta frazione. 21 stage in cui le montagne non mancheranno e, come al solito, l’ultima settimana farà la differenza. In casa Italia le ambizioni di vittoria finale sono decisamente poche, salvo inaspettati colpi di coda. Più pensabile qualche successo di tappa, anche di prestigio. E’ il caso del ciclista della EOLO-Kometa,, che l’anno passato si era messo in luce nel. Giunto 16° nella classifica generale,si era distinto nella 14ma stage, ovvero la Cittadella-Monte Zoncolan, che fu in ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - dassste : RT @RaiPlay: Qui si fa il giro!??????? Segui tutte le tappe del Giro d’Italia 2022 dal 6 al 29 maggio sulle reti #Rai e su #RaiPlay ???? Un… - kbox_chem : RT @giroditalia: #Giro d'Italia 2022: the start list ?? -