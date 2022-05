Giro d’Italia 2022, dodicesima tappa Parma-Genova: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 19 maggio è il giorno della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Parma-Genova di 204 chilometri. Oltre 2500 metri di dislivello per una frazione che nasconde qualche insidia e potrebbe rivelarsi adatta per le fughe da lontano. Il tutto quando si avvicinano sempre di più le giornate decisive per la classifica generale. dodicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via da Parma alle ore 12:05, mentre l’arrivo dei corridori a Genova è previsto tra le 16:55 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 19 maggio è il giorno delladel, ladi 204 chilometri. Oltre 2500 metri di dislivello per una frazione che nasconde qualche insidia e potrebbe rivelarsi adatta per le fughe da lontano. Il tutto quando si avvicinano sempre di più le giornate decisive per la classifica generale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La corsa prenderà il via daalle ore 12:05, mentre l’arrivo dei corridori aè previsto tra le 16:55 e le 17:30 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. ...

