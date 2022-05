DJI Mini 3 Pro | il piccolo drone fa il pieno di sensori | modifiche e gadget diventando PRO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito a quello che sembrerebbe essere uno dei droni più desiderati di sempre, ovvero, il DJI3 Pro. DJI3 Pro, 5/5/2022 – Computermagazine.itSeppur non sia stato ancora ufficialmente annunciato (la data potrebbe essere il 10 maggio, di martedì di settimana prossima), negli ultimi tempi la rete è stata inondata di dettagli, leak e anticipazioni, fra cui la scheda tecnica completa, apparsa magicamente in rete. Di conseguenza, per scoprire a 360 gradi quello che sarà un DJI Mavic inatura, resta solo da sapere qualche info sullo Smart Controller e sul FocusTrack, nonché il rilevamento ostacoli e ovviamente prezzi ufficiali e data di disponibilità. DJI3 Pro, 5/5/2022 – Computermagazine.itVenendo alla scheda tecnica, sembrano essere confermate ...

Per l'annuncio ufficiale pare che si debba attendere ancora qualche giorno, probabilmente il 10 maggio, ma del piccolo drone DJI Mini 3 Pro sappiamo ormai davvero tanto. A completare ulteriormente il quadro delle specifiche trapelate finora di quello che sarà un DJI Mavic in miniatura arriva oggi la scheda tecnica completa. Tuttavia, a fine 2019 con l'arrivo del Mavic Mini le cose sono cambiate. Oggi un drone al top di questa categoria come il DJI Mini 2, il Nano+ e il rumoreggiato Mini 3 ha un range di svariati km.