Delega Spettacolo: Live Club riconosciuti, approvata l’indennità per i lavoratori fragili. Montevecchi (M5S): “Non disperdiamo talenti come i Maneskin” (Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri, 4 maggio, si è aggiunto un tassello fondamentale alla riforma del settore dello Spettacolo duramente colpito da due anni e mezzo di pandemia con perdite di oltre otto miliardi di euro e una dispersione della forza lavoro del 21%. È stato approvato nelle commissioni Cultura e Lavoro del Senato, l’emendamento al ddl Delega Spettacolo, a prima firma della senatrice del Movimento 5 Stelle e segretaria della VII Commissione permanente Istruzione pubblica, Beni Culturali, Michela Montevecchi, che riconosce i Live Club “quali soggetti che operano, in modo prevalente, per la promozione, la diffusione e il sostegno di produzioni musicali dal vivo”. Un provvedimento importante per tutti i Live Club italiani e la filiera della musica dal vivo e non. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri, 4 maggio, si è aggiunto un tassello fondamentale alla riforma del settore delloduramente colpito da due anni e mezzo di pandemia con perdite di oltre otto miliardi di euro e una dispersione della forza lavoro del 21%. È stato approvato nelle commissioni Cultura e Lavoro del Senato, l’emendamento al ddl, a prima firma della senatrice del Movimento 5 Stelle e segretaria della VII Commissione permanente Istruzione pubblica, Beni Culturali, Michela, che riconosce i“quali soggetti che operano, in modo prevalente, per la promozione, la diffusione e il sostegno di produzioni musicali dal vivo”. Un provvedimento importante per tutti iitaliani e la filiera della musica dal vivo e non. ...

Advertising

FQMagazineit : Delega Spettacolo: Live Club riconosciuti, approvata l’indennità per i lavoratori fragili. Montevecchi (M5S): “Non… - CulturmediaLN : RT @centrostudidoc: Oggi è una giornata storica per il mondo dello #spettacolo: dopo anni di #nessunoescluso, i parlamentari in Commissione… - Cate_Giangrasso : Spettacolo, nella legge delega approvata in commissione l’indennità di discontinuità - CatelliRossella : Più tutele per i lavoratori dello spettacolo con il ddl delega - Cinema - ANSA - NdSpettacolo : “???? ???????????????? ???? ???????????????? ?????? ???????????????????? ???????????????????? ?????????? ??????????????` ???? ?????????? ?????????? ????????????????????'... Su ??????… -