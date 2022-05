Covid | per l’Oms i morti nel mondo sono stati 15 milioni | più del doppio delle stime ufficiali

(Di giovedì 5 maggio 2022) Perquasi 15le persone morte ditra il 2020 e il 2021. Lo riporta il New York Times, evidenziando come il dato superi di gran lunga quello. In Messico, ad esempio, il bilanciovittime, durante i due anni di pandemia, è stato ilrispetto al conteggioperdel governo. In Egitto, lein eccesso sarebbero state 12 volte in più rispetto al bilancio ufficiale. In Pakistan otto volte di più. A calcolare questeè stato un gruppo di esperti riuniti dalche ha denunciato come il conteggiovittime, riportato da molti governi, ...

Advertising

ricpuglisi : Preoccupante la percentuale di persone che al supermercato indossano ancora la mascherina. L'ossessione dei media… - ricpuglisi : Quando dico che un 20% della popolazione italiana ha conseguenze psicologiche serie a motivo di covid e restrizioni… - fattoquotidiano : 'PIU' CONTAGI TRA I VACCINATI' Nelle tabelle di uno studio sull’Italia pubblicato a febbraio sul British Medical Jo… - AdryLuc13 : RT @Umby_1982: Sono sicuro che sarà su tutte le notizie mainstream che Pfizer ha ora dichiarato i loro vaccini COVID non sicuri per la grav… - LeneLepre : RT @lula_aseu: Buongiorno amici ,stanotte mia suocera ci ha lasciato, era positiva al covid ,chi sa capirà benissimo che neanche la vedremm… -

Sky Tg24

Nell'ultima settimana in Italia scendono i contagi da- 19 ( - 8,9%), con i nuovi casi che ... Questi i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbela settimana 27 aprile - 3 ...... con uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi di eurofronteggiare la crisi... rinviare di qualche mese le elezioni politiche, come già avvenuto in piena pandemia, o ancora " ... Covid, news di oggi. Bollettino: 48.255 casi, 138 morti. Tasso di positività 14,7%. LIVE Cavaleri: 'Pronti per il lancio di nuove campagne di immunizzazione in autunno. In sviluppo farmaci adattati a varianti attuali ed emergenti' ...BOLOGNA - È stato isolato in questi giorni il primo caso di variante Omicron 4 a Bologna. I laboratori del Policlinico Sant'Orsola hanno sequenziato la nuova mutazione del Sars-Cov2 in un paziente ric ...