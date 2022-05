Covid oggi Lombardia, 6.362 casi e 22 morti. A Milano 865 contagi (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.362 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi 5 maggio secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione; 22 risultano i morti, facendo salire così a 40.065 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 45.925, con un rapporto test/positivi che si attesta al 13,8%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 37 (+1) e quelli nei reparti ordinari: 1.179 (-11). Sono 2.010 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 865 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 564 nuovi casi, a Brescia 760, a Como 395, a Cremona 181, a Lecco 281, a Lodi 143, a Mantova 268, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.362 ida coronavirus in5 maggio secondo numeri e datidel bollettino della Regione; 22 risultano i, facendo salire così a 40.065 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 45.925, con un rapporto test/positivi che si attesta al 13,8%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 37 (+1) e quelli nei reparti ordinari: 1.179 (-11). Sono 2.010 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 865 acittà. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 564 nuovi, a Brescia 760, a Como 395, a Cremona 181, a Lecco 281, a Lodi 143, a Mantova 268, ...

