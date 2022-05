Conference League, Roma-Leicester 1-0: giallorossi in finale (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – La Roma batte il Leicester 1-0 nella semifinale di ritorno della Conference League (all’andata 1-1) e si qualifica per la finale, in programma il 25 maggio a Tirana. Allo stadio Olimpico, la sfida viene decisa dal gol che Abraham realizza al 10?. Corner da destra di Pellegrini, il centravanti inglese decolla e colpisce di testa alla perfezione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Labatte il1-0 nella semidi ritorno della(all’andata 1-1) e si qualifica per la, in programma il 25 maggio a Tirana. Allo stadio Olimpico, la sfida viene decisa dal gol che Abraham realizza al 10?. Corner da destra di Pellegrini, il centravanti inglese decolla e colpisce di testa alla perfezione. L'articolo proviene da Italia Sera.

