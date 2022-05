Carlo Calenda: “Fosse per me, Marc Zuckerberg si dovrebbe ingoiare il metaverso. In una società del benessere, fino a 18 anni si imparano arte, storia, musica, cultura” (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlo Calenda ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo saggio politico “Riscoprire il valore del limite“. “È un libro controverso per un liberale come me, perché teorizzo il limite del liberalismo per come l’abbiamo inteso: l’uomo alla ricerca di diritti illimitati ha finito per confondere i desideri coi diritti”, spiega a Candida Morvillo. E l’intervista è anche l’occasione per domande più legate alla sfera intima del leader di Azione: “A 14 anni, ho completamente deragliato, ho cominciato a farmi le canne, a non andare a scuola, sono stato bocciato, poi ho avuto una figlia a 16. Mi avevano mandato in crisi le aspettative: mi avevano fatto cominciare le elementari dalla seconda perché dicevano che ero precoce; mio padre mi faceva commentare un passo della Divina Commedia tutte le sere… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo saggio politico “Riscoprire il valore del limite“. “È un libro controverso per un liberale come me, perché teorizzo il limite del liberalismo per come l’abbiamo inteso: l’uomo alla ricerca di diritti illimitati ha finito per confondere i desideri coi diritti”, spiega a Candida Morvillo. E l’intervista è anche l’occasione per domande più legate alla sfera intima del leader di Azione: “A 14, ho completamente deragliato, ho cominciato a farmi le canne, a non andare a scuola, sono stato bocciato, poi ho avuto una figlia a 16. Mi avevano mandato in crisi le aspettative: mi avevano fatto cominciare le elementari dalla seconda perché dicevano che ero precoce; mio padre mi faceva commentare un passo della Divina Commedia tutte le sere… ...

Advertising

FQMagazineit : Carlo Calenda: “Fosse per me, Marc Zuckerberg si dovrebbe ingoiare il metaverso. In una società del benessere, fino… - RacchiMarco : Secondo le tendenze odierne Carlo Calenda adesso è un uomo di destra - Thellafiore : RT @fabriziobenzoni: Guerra in Ucraina, Azione porta a Brescia il generale Camporini - Per il pomeriggio di giovedì 5 maggio il partito di… - camicius : RT @fabriziobenzoni: Guerra in Ucraina, Azione porta a Brescia il generale Camporini - Per il pomeriggio di giovedì 5 maggio il partito di… - fabriziobenzoni : Guerra in Ucraina, Azione porta a Brescia il generale Camporini - Per il pomeriggio di giovedì 5 maggio il partito… -