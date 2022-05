Calcio | Aic organizza il primo corso di aggiornamento per agente di giocatori

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "L'Associazione Italiana Calciatoriildiannuale obbligatorio perdi Calciatori, come previsto dal Regolamento Agenti Figc. Il, che si svolgerà in modalità online, è accreditato dalla Commissione Federale Figc Agenti Sportivi e realizzato in collaborazione con Aiacs. Due sessioni previste: 17-18 giugno e 1-2 luglio 2022 (venerdì dalle 18.30 alle 20.30, sabato dalle 9.00 alle 13.00). Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 3 giugno 2022". Così l'Assocalciatori in una nota.

Ha scritto le pagine più belle della storia recente del calcio femminile italiano e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lo sviluppo del movimento ... ma anche vicepresidente ed ex consigliera ... Al 75' di Milan-Fiorentina San Siro è stranamente tranquillo. Fino a pochi minuti prima ha sostenuto con passione lo sforzo della squadra di casa di trovare il gol del vantaggio, ma la partita sembra ...