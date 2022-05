Amici di Maria De Filippi | arriva la versione over | ecco tutto quello che c’è da sapere

(Di giovedì 5 maggio 2022) In arrivo unaspeciale di? Sono anni che il programma diDeaccompagna i telespettatori italiani, offrendo sempre un grande show. Lo scopo è chiaro a tutti ovverodi trovare nuovi giovani talenti del canto e del ballo. Tuttavia, la maggior parte degli allievi entra in un range di età piuttosto specifico. Praticamente tutti i protagonisti non superano i 25 anni, il che taglia fuori coloro che hanno un’età più alta. Per tale motivo, Queen Mary sarebbe pronta a realizzare una nuovadel talent show, questa volta dedicata agli25.diDeuna nuova? Si erano aperte diverse discussioni in passato in merito ...

I fan che seguono Lulù sperano che suo sogno si possa avverare presto e immaginano per lei una collaborazione con uno dei talenti appena usciti dal serale di Amici di Maria De Filippi: LDA. Amici 21 Serale 2022: anticipazioni registrazione semifinale 7 maggio Ieri è stata registrata la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi in programma sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni, diffuse dal profilo Twitter Amici News, hanno rivelato i nomi dei primi tre finalisti: Sissi, ... È tutto pronto per la semifinale di Amici di Maria De Filippi, prevista per la serata di sabato 7 maggio. Gli allievi della scuola sono rimasti in sette, ma soltanto cinque di loro possono accedere ...