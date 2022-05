Amber Heard accusa Johnny Depp: "Mi ispezionò la vagina con le dita per cercare la cocaina" (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la sua testimonianza presso il tribunale di Fairfax, Amber Heard ha accusato Johnny Depp di aver ispezionato la sua vagina con le dita per cercare della cocaina. Amber Heard ha recentemente testimoniato presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, per il processo intentato dall'ex marito Johnny Depp: rispondendo ad una domanda del suo avvocato l'attrice ha descritto il giorno in cui Depp, secondo la sua versione dei fatti, le ispezionò la vagina alla ricerca di droga, più specificatamente cocaina. A proposito delle presunte violenze subite per mano dell'attore e del suo abuso di sostanze la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la sua testimonianza presso il tribunale di Fairfax,hatodi aver ispezionato la suacon leperdellaha recentemente testimoniato presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, per il processo intentato dall'ex marito: rispondendo ad una domanda del suo avvocato l'attrice ha descritto il giorno in cui, secondo la sua versione dei fatti, lelaalla ricerca di droga, più specificatamente. A proposito delle presunte violenze subite per mano dell'attore e del suo abuso di sostanze la ...

