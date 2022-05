All’incendio che ha colpito il consorzio si aggiunge la crisi in cui versa la Nuova Ises

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Erika Noschese Convocare un consiglio comunale straordinario per affrontare la situazione occupazionale nella città di Eboli: è la richiesta che il Pci ha avanzato al sindaco Mario Conte, al presidente del Consiglio comunale Brenga e ai gruppi consiliari. Di fatti, oggi ad Eboli la situazione resta delicata e i dati sono allarmanti in quanto evidenziano che oltre un terzo della popolazione ebolitana è iscritta nelle liste del Centro per l’Impiego e oltre il 12% della stessa è percettore del Reddito di Cittadinanza. Come se non bastasse, di recente due episodi hanno messo in feria difficoltà la comunità: l’incendio che hailJonico Ortofrutticolo sta mettendo in pericolo il futuro lavorativo dei dipendenti e l’imminente chiusura di una realtà storica come laporterà alla perdita di 40 ...