Alba Parietti conferma la sua nuova storia d’amore ma precisa: “Situazione delicata” (Di giovedì 5 maggio 2022) Era stata avvistata più volte dai paparazzi in dolce compagnia, ma fino a questo momento non era arrivata l’ufficialità della relazione. Adesso Alba Parietti parla per la prima volta della sua relazione con il nuovo compagno, un amore sbocciato solo da qualche tempo e confermato dalla stessa showgirl dopo i numerosi scatti che li ritraevano insieme felici. Alba Parietti, la conferma della storia con Fabio Adami Sebbene abbia sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, Alba Parietti non può più nascondere la sua storia d’amore con Fabio Adami, il manager romano di 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane e che ha rubato il suo cuore. La showgirl ospite di Storie Italiane ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022) Era stata avvistata più volte dai paparazzi in dolce compagnia, ma fino a questo momento non era arrivata l’ufficialità della relazione. Adessoparla per la prima volta della sua relazione con il nuovo compagno, un amore sbocciato solo da qualche tempo eto dalla stessa showgirl dopo i numerosi scatti che li ritraevano insieme felici., ladellacon Fabio Adami Sebbene abbia sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata,non può più nascondere la suacon Fabio Adami, il manager romano di 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane e che ha rubato il suo cuore. La showgirl ospite di Storie Italiane ...

